Liz Truss kimdir? İngiltere Başbakanı Liz Truss neden istifa etti? Liz Truss kaç yaşında, hayatı ve biyografisi!

Henüz 45 gün önce İngiltere Başbakanlığına getirilen Muhafazakar Parti'den Liz Truss Kral Charles'a istifasını sundu. Bu gelişmenin ardından Liz Truss'un kim olduğu ve neden istifa ettiği merak edildi. Peki, Liz Truss kimdir? İngiltere Başbakanı Liz Truss neden istifa etti? Liz Truss kaç yaşında, nereli? Liz Truss hayatı ve biyografisi nedir?

İngiltere'de 44 gün önce yeni hükümet kurulmuş ve Lizz Truss başbakan olarak göreve başlamıştı. Bugün istifasını Kral Charles'a sunan Liz Truss hakkında araştırmalar sunuyor. Peki, Liz Truss kimdir? İngiltere Başbakanı Liz Truss neden istifa etti? Liz Truss kaç yaşında, nereli? Liz Truss hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

LIZ TRUSS KİMDİR?

Tam adı Mary Elizabeth Truss olan ve 1975'te Oxford'da dünyaya gelen İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Oxford Üniversitesinde, felsefe, politika ve ekonomi bölümünden mezun oldu.

Truss, buradaki eğitiminin ardından uluslararası bir petrol şirketinde yönetim muhasebecisi olarak çalıştı.

Babası matematik profesörü, annesi hemşire olan ve sol eğilimli bir ailede büyüyen Truss, ailesinin aksine siyasi hayatına sağ eğilimli Muhafazakar Partide başladı.

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron'ın, Muhafazakar Partinin "A listesine" almasının ardından Truss, 2010'da South West Norfolk'tan milletvekili seçildi. Truss, 2012'de Eğitim Bakanı olarak Cameron hükümetinde kabineye girdi.

Sonraki yıllarda kurulan hükümetlerde çeşitli görevlere getirilen Truss, 15 Eylül 2021'den bu yana İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyor.

Truss, Dışişleri Bakanlığı öncesi Uluslararası Ticaret Bakanı olarak imzaladığı anlaşmalarla adını duyurmayı başardı.

Uluslararası Ticaret Bakanlığını "Instagram Bakanlığına" çevirmekle suçlanan Truss, bu eleştirilere kulak asmayan bir görünüm sergiledi. Truss, Instagram hesabından, bazen çiftliklerde kuzu veya buzağı severken bazen kendisini uçak gemisinde ve tank üstünde gösteren bazen de dünya başkentlerine ziyaretler yapan güçlü kadın imajı veren fotoğraflar paylaştı.

LIZ TRUSS NEDEN İSTİFA ETTİ?

Liz Truss, 45 günlük görevinin ardından istifasını sundu. Liz Truss bugün öğle saatlerinde Downing Street'teki Başbakanlık Konutu önünde bir konuşma yaptı. Yaptığı açıklamada başbakanlık sorumluluklarını yerine getiremediğini dile getirerek istifasını sundu.

Liz Truss döneminde İngiltere'de ekonomik dalgalanma baş gösterdi. Hükümetin geçen ay açıkladığı vergi kesintisi planları sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı, Sterlin değer kaybetti.

Truss Cuma günü Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirdi.

Liz Truss yaptığı açıklamada yeni Başbakan'ın gelecek hafta seçileceğini bildirdi.