Liverpool - Real Madrid maçı neden ertelendi? Maç neden ertelendi? Şampiyonlar Ligi ertelendi mi? - Haberler

Liverpool - Real Madrid maçı neden ertelendi? Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Real Madrid ile Liverpool, bu gece kupayı müzesine götürmek için karşı karşıya geliyor. Ancak maç daha önce açıklanan başlama saati olan 22.00'da başlamadı. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı neden ertelendi? Liverpool maçı neden ertelendi? Şampiyonlar Ligi maçı neden başlamadı, neden ertelendi? Maç neden ertelendi? Şampiyonlar Ligi ertelendi mi? Maç niye ertelendi? İşte detaylar...

LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Real Madrid ile Liverpool'un karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finalinin saati, Stade de France'a kaçak giren taraftarlar olması sebebiyle 3 kez ertelendi. Dev maç başlama saati önce 22.15'e, ardından 22.30'a ve son olarak da 22.36'ya ertelendi.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool - Real Madrid maçı 22:36da başlayacaktır.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool - Real Madrid maçı 28 Mayıs 2022 Cumartesi bu akşam oynanacaktır.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Real Madrid maçı TV8 ve EXXEN'den canlı yayınlanacaktır.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI NEREDE?

Liverpool - Real Madrid maçı, Paris'te, Stade de France Stadyumu'nda oynanacak.

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