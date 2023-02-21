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Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? REAL - LİV maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

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Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? REAL - LİV maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Liverpool Real Madrid takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Liverpool Real Madrid maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Real maçı ne zaman, saat kaçta? Real maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Liverpool Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Liverpool Real Madrid maçı ile ilgili tüm detaylar...

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Liverpool Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Liverpool Real Madrid takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Liverpool Real Madrid maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Real maçı ne zaman, saat kaçta? Real maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Liverpool Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Liverpool Real Madrid maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Liverpool-Real Madrid Maçı, saat 23:00'te başlayacak.

Liverpool-Real Madrid Maçı, 21 Şubat Salı günü oynanacak.

Liverpool Real Madrid maçı TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 maçı, Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? REAL - LİV maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Real Madrid Liverpool Gündem Spor Haberler

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