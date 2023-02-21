Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? REAL - LİV maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Liverpool Real Madrid takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Liverpool Real Madrid maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Real maçı ne zaman, saat kaçta? Real maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Liverpool Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Liverpool Real Madrid maçı ile ilgili tüm detaylar...

Liverpool Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Liverpool Real Madrid takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Liverpool Real Madrid maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Real maçı ne zaman, saat kaçta? Real maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Liverpool Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Liverpool Real Madrid maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Liverpool Real Madrid MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool-Real Madrid Maçı, saat 23:00'te başlayacak.

Liverpool Real Madrid MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool-Real Madrid Maçı, 21 Şubat Salı günü oynanacak.

Liverpool Real Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool Real Madrid maçı TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

Liverpool Real Madrid MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 maçı, Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.