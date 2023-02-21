Devler Ligi'nde son 16 turunda dünyanın en büyük 2 kulübü olarak kamuoyunda gösterilen Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakaya dair detaylar Futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte kritik müsabaka hakkında tüm merak edilenler...

Avrupa Futbolunun en üst liginde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı devam ediyor. Bu turda İngiltere ekibi Liverpool, İspanya ekibi son şampiyon Real Madrid'i ağırlayacak. Müsabakanın rövanş mücadelesi Mart ayında oynanacak .Kritik müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

İki takım arasında oynanan son 8 karşılaşmada 5 kez Real Madrid'in 2 kez de Liverpool'un kazandığı görülüyor. Liverpool, Real Madrid'e karşı 2009 yılından bu yana galibiyeti bulunamıyor. İki takım arasında bu akşam oynancak müsabaka yine nefesleri kesecek.

LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI NEZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaLiverpool ileReal Madrid arasında21 Şubat Salı günü oynanacak Müsabaka saat 23.00 da başlayacak.

LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaLiverpool ileReal Madrid arasında21 Şubat Salı günü oynanacak müsabaka saat 23.00 da başlayacak ve EXXEN den naklen futbolseverler ile buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Liverpool: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Stefan Bajcetic, Fabinho, Jordan Henderson, Mohamed Salah, Darwin Nunez, Cody Gakpo

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Alaba?; Modric, Tchouameni, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior