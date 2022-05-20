Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman? Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta? - Haberler

Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 67. organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 30. final karşılaşmasıdır.

LIVERPOOL REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma Mayıs 2022'de Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena stadyumunda gerçekleştirilmesi planlanmış ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'dan Lizbona'a alınmasıyla Şampiyonlar Ligi Finalleri'ne ev sahibi yapacak şehirler 1 yıl sonraki finale ev sahipliği yapacaklardır. Bu nedenle 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs 2022 tarihinde Sankt-Peterburg Stadyumu'nda oynanacaktı ancak 2022 Rusya Ukrayna Savaşı sebebiyle Saint-Denis şehrindeki Fransa Stadyumunda oynanmasına karar verildi.

Final maçı 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 22:00'da oynanacak.

Haberler.com - Gündem