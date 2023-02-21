Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Liverpool Real Madrid canlı maç anlatımı
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Haftanın önemli mücadelelerinden Liverpool Real Madrid maçı oynanıyor. Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç merak ediliyor. Liverpool Real Madrid canlı maç anlatımı ve Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç? Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç? Haftanın önemli mücadelelerinden Liverpool Real Madrid maçı oynanıyor. Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç merak ediliyor. Liverpool Real Madrid canlı maç anlatımı ve Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç? Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...
Liverpool Real Madrid ilk yarı 2-2 bitti.
Maç kadrosu henüz yayınlanmadı.
Liverpool Real Madrid Maçı, saat 23:00'te başlayacak.
Liverpool Real Madrid Maçı, 21 Şubat Salı günü oynanacak.
Liverpool Real Madrid maçı TV8'den canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 maçı, Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.