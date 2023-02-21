Liverpool Real Madrid ilk 11'ler! Liverpool Real Madrid maçı kadrosu ve ilk 11'ler kimler var? 21 Şubat REAL ilk 11!
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Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'de karşı karşıya geliyor. Peki, REAL maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Liverpool maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Liverpool Real Madrid maç kadrosu ilk 11'ler! Real maçı ilk 11'ler kimler var? Liverpool Real Madrid ilk 11 haberimizde yer almaktadır.
Liverpool Real Madrid maç kadrosu ilk 11! Liverpool Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Peki, Liverpool Real Madrid maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Liverpool Real Madrid maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Liverpool Real Madrid maç kadrosu ilk 11'ler!Liverpool Real Madridmaçı ilk 11'ler kimler var? Real ilk 11'i haberimizde...
Maç kadrosu henüz yayınlanmadı.
Liverpool-Real Madrid Maçı, saat 23:00'te başlayacak.
Liverpool-Real Madrid Maçı, 21 Şubat Salı günü oynanacak.
Liverpool Real Madrid maçı TV8'den canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 maçı, Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.
TV8 online yayın ekranından maçı canlı şifresiz olarak izleyebilirsiniz.