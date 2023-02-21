Liverpool Real goller izle! Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi goller izle!
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Haftanın önemli mücadelelerinden Liverpool Real Madrid maçı oynanıyor. Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç merak ediliyor. Liverpool Real Madrid canlı maç anlatımı ve Liverpool Real Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Liverpool Real goller izle! Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi goller izle!
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Liverpool Real Madrid ilk yarı 2-2 bitti.
Liverpool Real Madrid Maçı, saat 23:00'te başlayacak.
Liverpool Real Madrid Maçı, 21 Şubat Salı günü oynanacak.
Liverpool Real Madrid maçı TV8'den canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 maçı, Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.
Maçın gollerini TV8 kurumsal platformlarından izleyebilirsiniz.