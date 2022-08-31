Liverpool - Newcastle maçı ne zaman, hangi kanalda? Liverpool - Newcastle şifresiz mi?
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Premier Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Liverpool - Newcastle bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Liverpool - Newcastle öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Premier Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Liverpool - Newcastle karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Liverpool - Newcastle şifresiz mi? Liverpool - Newcastle hakemi kim? Liverpool - Newcastle ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Liverpool - Newcastle, Premier Lig maçı, 31-08-2022 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
Liverpool - Newcastle beinSport'tan yayınlanacak.
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