Liverpool - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Liverpool - Milan maçı hangi kanalda? Liverpool- Milan CANLI izleme linki var mı?

Liverpool ile Milan hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olan Liverpool - Milan maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Liverpool - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Liverpool - Milan maçı hangi kanalda? Liverpool- Milan CANLI izleme linki var mı? İşte maç hakkındaki detaylar..