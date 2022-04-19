Liverpool - Manchester United canlı izle! Maç kaç kaç, maç bitti mi? 19 Nisan Premier Lig Liverpool - Manchester United maçının gollerini kim attı? - Haberler

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Liverpool - Manchester United canlı izle! Maç kaç kaç, maç bitti mi? 19 Nisan Premier Lig Liverpool - Manchester United maçının gollerini kim attı?

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Liverpool - Manchester United canlı izle! Maç kaç kaç, maç bitti mi? 19 Nisan Premier Lig Liverpool - Manchester United maçının gollerini kim attı?

Merakla beklenen Liverpool - Manchester Utd Premiler Lig maçı bugün başladı. Maç tüm hızıyla devam ederken maçı canlı izlemek isteyen futbol severler, Liverpool - Manchester United canlı izle! Maç kaç kaç, maç bitti mi? 19 Nisan Premier Lig Liverpool - Manchester United maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Liverpool - Manchester United maçını canlı seyret!

19 Nisan Salı akşamı Premier Lig maçlarından derbi heyecanı yaşanıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Liverpool - Manchester United maçı oldu. Liverpool - Manchester United canlı izle! Maç kaç kaç, maç bitti mi? 19 Nisan Premier Lig Liverpool - Manchester United maçının gollerini kim attı? Liverpool - Manchester United maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Liverpool - Manchester United maçı kaç kaç? Golleri kim attı?

Liverpool - Manchester United Premier Lig maçı 19 Nisan Salı günü saat 22:00'da başladı.

Liverpool - Manchester United maçını S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarından izleyebilirsiniz.

Maçta 3-0 Liverpool üstünlüğü var. Maçta atılan goller şöyle:

Liverpool'un golleri:

  • 5. dakika : Luis Díaz
  • 22. dakika : Mohamed Salah Ghaly
  • 68. dakika : Sadio Mané
  • 85. dakika : Mohamed Salah Ghaly

Maç 4-0 oldu. Liverpool önde.

MAÇ SONUCU : LİVERPOOL 4 - 0 M. UNITED

Maçı S Sport ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

LİVERPOOL - MANCHESTER UNITED CANLI İZLE!

Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

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