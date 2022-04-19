19 Nisan Salı akşamı Premier Lig maçlarından derbi heyecanı yaşanıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Liverpool - Manchester United maçı oldu. Liverpool - Manchester United canlı izle! Maç kaç kaç, maç bitti mi? 19 Nisan Premier Lig Liverpool - Manchester United maçının gollerini kim attı? Liverpool - Manchester United maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Liverpool - Manchester United maçı kaç kaç? Golleri kim attı?

LİVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool - Manchester United Premier Lig maçı 19 Nisan Salı günü saat 22:00'da başladı.

LİVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Manchester United maçını S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarından izleyebilirsiniz.

LİVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI KAÇ KAÇ, GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta 3-0 Liverpool üstünlüğü var. Maçta atılan goller şöyle:

Liverpool'un golleri:

5. dakika : Luis Díaz

22. dakika : Mohamed Salah Ghaly

68. dakika : Sadio Mané

85. dakika : Mohamed Salah Ghaly

Maç 4-0 oldu. Liverpool önde.

MAÇ SONUCU : LİVERPOOL 4 - 0 M. UNITED



LİVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI İZLE!

Maçı S Sport ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

LİVERPOOL - MANCHESTER UNITED CANLI İZLE!

LİVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com - Gündem