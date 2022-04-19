Liverpool - Manchester United canlı izle! Maç kaç kaç, maç bitti mi? 19 Nisan Premier Lig Liverpool - Manchester United maçının gollerini kim attı?
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Merakla beklenen Liverpool - Manchester Utd Premiler Lig maçı bugün başladı. Maç tüm hızıyla devam ederken maçı canlı izlemek isteyen futbol severler, Liverpool - Manchester United canlı izle! Maç kaç kaç, maç bitti mi? 19 Nisan Premier Lig Liverpool - Manchester United maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Liverpool - Manchester United maçını canlı seyret!
19 Nisan Salı akşamı Premier Lig maçlarından derbi heyecanı yaşanıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Liverpool - Manchester United maçı oldu. Liverpool - Manchester United canlı izle! Maç kaç kaç, maç bitti mi? 19 Nisan Premier Lig Liverpool - Manchester United maçının gollerini kim attı? Liverpool - Manchester United maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Liverpool - Manchester United maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
Liverpool - Manchester United Premier Lig maçı 19 Nisan Salı günü saat 22:00'da başladı.
Liverpool - Manchester United maçını S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maçta 3-0 Liverpool üstünlüğü var. Maçta atılan goller şöyle:
Liverpool'un golleri:
- 5. dakika : Luis Díaz
- 22. dakika : Mohamed Salah Ghaly
- 68. dakika : Sadio Mané
- 85. dakika : Mohamed Salah Ghaly
Maç 4-0 oldu. Liverpool önde.
MAÇ SONUCU : LİVERPOOL 4 - 0 M. UNITED
Maçı S Sport ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
LİVERPOOL - MANCHESTER UNITED CANLI İZLE!
Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.