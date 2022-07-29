Liverpool - Manchester City maçı ne zaman hangi kanalda? Liverpool - Manchester City maçı şifresiz mi? Liverpool - Manchester City maçı hakemi kim? - Haberler

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Liverpool - Manchester City maçı ne zaman hangi kanalda? Liverpool - Manchester City maçı şifresiz mi? Liverpool - Manchester City maçı hakemi kim?

Liverpool - Manchester City maçı ne zaman hangi kanalda? Liverpool - Manchester City maçı şifresiz mi? Liverpool - Manchester City maçı hakemi kim?

Hazırlık maçında takımın son durumunu görmek isteyen Liverpool - Manchester City karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Liverpool - Manchester City maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.

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Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Liverpool - Manchester City karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Liverpool - Manchester City maçı şifresiz mi? Liverpool - Manchester City maçı hakemi kim? Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool - Manchester City, Hazırlık maçı, 30-07-2022 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Manchester City Hazırlık maçı TİVİBU Spor'dan yayınlanacak

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Futbol Gündem Spor Haberler

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