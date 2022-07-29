Liverpool - Manchester City maçı ne zaman hangi kanalda? Liverpool - Manchester City maçı şifresiz mi? Liverpool - Manchester City maçı hakemi kim?

Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Liverpool - Manchester City karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Liverpool - Manchester City maçı şifresiz mi? Liverpool - Manchester City maçı hakemi kim? Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool - Manchester City, Hazırlık maçı, 30-07-2022 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Manchester City Hazırlık maçı TİVİBU Spor'dan yayınlanacak