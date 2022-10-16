İngiltere Premier Lig hedefine ulaşmak isteyen Manchester City-Liverpool bugün karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Manchester City-Liverpool maçı gerçekleşti. Manchester City-Liverpool maç sonucu araştırılıyor. Liverpool Manchester City maç sonucu! Liverpool Manchester City kaç kaç bitti?

Liverpool Manchester City maç sonucu! Manchester City ile Liverpool bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Manchester City - Liverpool maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Sporseverler Manchester City Liverpool maçının sonucunu araştırıyor. Maçın kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Peki, Liverpool Manchester City maç sonucu! Liverpool Manchester City kaç kaç bitti? Liverpool Manchester maçı kim kazandı? İşte detaylar...

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Liverpool arasındaki İngiltere Premier Lig maçı CBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV kanallarından canlı yayınlanacak.

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City-Liverpool maçı 16 Ekim Pazar günü 18.30 da gerçekleşti.

SALAH GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Muhammed Salah kaydetti. Karşılaşmanın 86. dakikasında ise hakeme sinirlenen Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp kırmızı kart gördü. Mısırlı yıldız bu golüyle, Liverpool adına Premier Lig tarihinde en çok gol atan 2. futbolcu oldu.

ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDILAR

Liverpool bu galibiyetle birlikte puanını 13'e yükseltti ve 23 puanlı Manchester City ile arasındaki farkı 10'a düşürdü. Zirve yarışında yara alan Pep Guardiola'nın öğrencilerinin ise lider Arsenal ile arasındaki puan farkı 4'e yükseldi.

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, Manchester City'yi 1-0 mağlup etti.