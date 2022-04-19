Liverpool - M. United maç özeti izle! 19 Nisan Liverpool - Manchester Utd. maçı kaç kaç bitti? Maç özeti yayınlandı mı? - Haberler

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Liverpool - M. United maç özeti izle! 19 Nisan Liverpool - Manchester Utd. maçı kaç kaç bitti? Maç özeti yayınlandı mı?

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Liverpool - M. United maç özeti izle! 19 Nisan Liverpool - Manchester Utd. maçı kaç kaç bitti? Maç özeti yayınlandı mı?

Premier Lig'in en iyi takımlarından olan Liverpool ve Manchester United bugün Anfield karşı karşıya geliyor. Maçta son dakikalar oynanırken maç özetini izlemek isteyen izleyiciler, Liverpool - Manchester United maç özeti izle! 19 Nisan Liverpool - Manchester Utd. maçı kaç kaç bitti? Maç özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Liverpool - Manchester United özeti izle!

Merakla beklenen Liverpool - Manchester Utd Premiler Lig maçı bugün başladı. Maç tüm hızıyla devam ederken maç özetini izlemek isteyen futbol severler, Liverpool - M. United maç özeti izle! 19 Nisan Liverpool - Manchester Utd. maçı kaç kaç bitti? Maç özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Liverpool - Manchester United özet izle!

Liverpool - Manchester United Premier Lig maçı 19 Nisan Salı günü saat 22:00'da başladı.

Liverpool - Manchester United maçını S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarından izleyebilirsiniz.

Maçta 3-0 Liverpool üstünlüğü var. Maçta atılan goller şöyle:

Liverpool'un golleri:

  • 5. dakika : Luis Díaz
  • 22. dakika : Mohamed Salah Ghaly
  • 68. dakika : Sadio Mané
  • 85. dakika : Mohamed Salah Ghaly

MAÇ SONUCU : LİVERPOOL 4 - 0 M. UNITED

Maçın özetine S Sport ekranlarından ulaşabilirsiniz. Maç bittikten sonra S Sport Youtube kanalında maçın özeti yayınlanacak.

LİVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

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