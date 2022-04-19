Merakla beklenen Liverpool - Manchester Utd Premiler Lig maçı bugün başladı. Maç tüm hızıyla devam ederken maç özetini izlemek isteyen futbol severler, Liverpool - M. United maç özeti izle! 19 Nisan Liverpool - Manchester Utd. maçı kaç kaç bitti? Maç özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Liverpool - Manchester United özet izle!

LİVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool - Manchester United Premier Lig maçı 19 Nisan Salı günü saat 22:00'da başladı.

LİVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Manchester United maçını S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarından izleyebilirsiniz.

LİVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI KAÇ KAÇ, GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta 3-0 Liverpool üstünlüğü var. Maçta atılan goller şöyle:

Liverpool'un golleri:

5. dakika : Luis Díaz

22. dakika : Mohamed Salah Ghaly

68. dakika : Sadio Mané

85. dakika : Mohamed Salah Ghaly

MAÇ SONUCU : LİVERPOOL 4 - 0 M. UNITED

LİVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maçın özetine S Sport ekranlarından ulaşabilirsiniz. Maç bittikten sonra S Sport Youtube kanalında maçın özeti yayınlanacak.

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LİVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

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