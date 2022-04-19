Liverpool - M. United maç özeti izle! 19 Nisan Liverpool - Manchester Utd. maçı kaç kaç bitti? Maç özeti yayınlandı mı?
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Premier Lig'in en iyi takımlarından olan Liverpool ve Manchester United bugün Anfield karşı karşıya geliyor. Maçta son dakikalar oynanırken maç özetini izlemek isteyen izleyiciler, Liverpool - Manchester United maç özeti izle! 19 Nisan Liverpool - Manchester Utd. maçı kaç kaç bitti? Maç özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Liverpool - Manchester United özeti izle!
Merakla beklenen Liverpool - Manchester Utd Premiler Lig maçı bugün başladı. Maç tüm hızıyla devam ederken maç özetini izlemek isteyen futbol severler, Liverpool - M. United maç özeti izle! 19 Nisan Liverpool - Manchester Utd. maçı kaç kaç bitti? Maç özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Liverpool - Manchester United özet izle!
Liverpool - Manchester United Premier Lig maçı 19 Nisan Salı günü saat 22:00'da başladı.
Liverpool - Manchester United maçını S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maçta 3-0 Liverpool üstünlüğü var. Maçta atılan goller şöyle:
Liverpool'un golleri:
- 5. dakika : Luis Díaz
- 22. dakika : Mohamed Salah Ghaly
- 68. dakika : Sadio Mané
- 85. dakika : Mohamed Salah Ghaly
MAÇ SONUCU : LİVERPOOL 4 - 0 M. UNITED
Maçın özetine S Sport ekranlarından ulaşabilirsiniz. Maç bittikten sonra S Sport Youtube kanalında maçın özeti yayınlanacak.
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Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.