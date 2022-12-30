Liverpool - Leicester City maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool - Leicester City maçı CANLI şifresiz izleme linki var mı?

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LİVERPOOL - LEİCESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

30 Aralık Cuma günü olan Liverpool - Leicester City karşılaşması saat 23:00'da Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 3 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

LİVERPOOL - LEİCESTER CİTY MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Liverpool - Leicester City karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 3 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports 3 resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports 3 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.