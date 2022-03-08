Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Inter maçı şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Liverpool - Inter bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Liverpool - Inter maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Liverpool - Inter maçı ne zaman?
Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Liverpool - Inter karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Liverpool - Inter maçı şifresiz mi? Liverpool - Inter maçı hakemi kim? Liverpool - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Inter maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Liverpool ile Inter arasındaki Uefa Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Liverpool-Inter Maçı, 08 Mart Salı günü oynanacak.
Liverpool-Inter Maçı, saat 23:00 başlayacak.
Liverpool ve Inter, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 maçı, Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.