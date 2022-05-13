Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Chelsea maçı şifresiz mi?
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FA Cup'ta hedefine ulaşmak isteyen Liverpool - Chelsea bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Liverpool - Chelsea maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
FA Cup'ta heyecanla beklenen müsabakada Liverpool - Chelsea karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Liverpool - Chelsea maçı şifresiz mi? Liverpool - Chelsea maçı hakemi kim? Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Liverpool - Chelsea FA Cup maçı, 14.05.2022 Cumartesi bugün saat 21.30'da başlayacak.
Liverpool - Chelsea FA Cup maçı Tivibu Spor'dan yayınlanacak.
Liverpool - Chelsea maçını izlemek içinTivibu Spor kullanıcısı olmalısınız.
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