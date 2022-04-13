Liverpool - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Benfica maçı şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final rövanş müsabakasında Liverpool - Benfica karşı karşıya geliyor. Liverpool - Benfica maçı öncesi maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, hangi hakem yönetecek gibi soruların cevabı merak ediliyor.
UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final rövanş maçında heyecanla beklenen, Liverpool - Benfica maçı Anfield stadında oynanacak. İlk maç Liverpool'un 3-1'lik galibiyetiyle bitmişti. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın hakemi kim? Liverpool - Benfica maçı şifresiz mi? Liverpool - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…
Liverpool - Benfica maçı 13 Nisan 2022 tarihinde saat 22.00'da Anfield stadında oynanacak.
Liverpool - Benfica maçı EXXEN TV'de naklen yayınlanacak.
Liverpool - Benfica maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.
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