Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda? Liverpool Arsenal maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda? Liverpool Arsenal hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Liverpool Arsenal maçını hangi kanal veriyor? İşte Liverpool Arsenal maçı yayın bilgisi haberimizde...

LİVERPOOL ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool Arsenal maçı yayın bilgisi bulunmuyor. Maç saati başlayınca internet üzerinden canlı yayın platformları üzerinden Liverpool Arsenal maçını canlı takip edebilirsiniz. Türkiye'de Liverpool Arsenal maçı için yayın bilgisi bulunmamaktadır.

LİVERPOOL ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool Arsenal maçı bu akşam saat 02.30'da başlayacak.

LİVERPOOL ARSENAL İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Liverpool Arsenal maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 01.30 açıklanması bekleniyor.

LİVERPOOL ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool Arsenal maçı, Philadelphia'da, Lincoln Financial Stadyumu'nda oynanacak.