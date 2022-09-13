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Liverpool - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Ajax maçı şifresiz mi?

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Liverpool - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Ajax maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Liverpool - Ajax bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Liverpool - Ajax maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Liverpool - Ajax maçı ne zaman?

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Liverpool - Ajax karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Liverpool - Ajax maçı şifresiz mi? Liverpool - Ajax maçı hakemi kim? Liverpool - Ajax maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Liverpool - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Ajax maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Liverpool ile Ajax arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TV 8 Buçuk, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Liverpool-Ajax Maçı, 13 Eylül Salı günü oynanacak.

Liverpool-Ajax Maçı, saat 22:00 başlayacak.

Liverpool ve Ajax, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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