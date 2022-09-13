UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Liverpool - Ajax bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Liverpool - Ajax maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Liverpool - Ajax maçı ne zaman?

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Liverpool - Ajax karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Liverpool - Ajax maçı şifresiz mi? Liverpool - Ajax maçı hakemi kim? Liverpool - Ajax maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Liverpool - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Ajax maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

13-09-2022 LİVERPOOL VS AJAX MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Liverpool ile Ajax arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TV 8 Buçuk, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

LİVERPOOL-AJAX MAÇI TV 8 BUÇUK CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

LİVERPOOL-AJAX MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

LİVERPOOL-AJAX MAÇI HANGİ GÜN?

Liverpool-Ajax Maçı, 13 Eylül Salı günü oynanacak.

LİVERPOOL-AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool-Ajax Maçı, saat 22:00 başlayacak.

LİVERPOOL-AJAX MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool ve Ajax, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.