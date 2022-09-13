Liverpool - Ajax maçı ne zaman, hangi kanalda? Liverpool - Ajax maçı saat kaçta? Liverpool - Ajax HD canlı izleme linki?

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LİVERPOOL - AJAX MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Liverpool - Ajax arasında Allianz Arena stadyumunda oynanacak mücadele 13 Eylül Salı günü Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

LİVERPOOL - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool - Ajax arasındaki mücadele 13 Eylül Salı günü saat 22:00'de başlayacak.