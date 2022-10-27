Liverpool Ajax MAÇ ÖZETİ| Ajax-Liverpool maç özeti İZLE! Ajax-Liverpool maçı kaç kaç bitti?
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UEFA Şampiyonlar liginin iddialı takımlarından Ajax-Liverpool bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Ajax-Liverpool maç sonucu araştırılıyor. Ajax-Liverpool maçının sonucu merak konusu oldu. Liverpool Ajax MAÇ ÖZETİ| Ajax-Liverpool maç özeti İZLE! Ajax-Liverpool maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...
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Liverpool-Ajax maçı 26 Ekim Çarşamba günü 22.00'da gerçekleşti.
Liverpool ile Ajax arasındaki maç, EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Şampiyonlar Ligi A grubu maçında Liverpool, Ajax'ı 3-0 mağlup etti.
Ajax-Liverpool maçını izlemek için LİVERPOOL MAÇINI İZLE! yazısına tıklayınız.