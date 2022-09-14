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Liverpool - Ajax 2-1 MAÇ ÖZETİ! Liverpool - Ajax maç özeti izle (VİDEO)

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Liverpool - Ajax 2-1 MAÇ ÖZETİ! Liverpool - Ajax maç özeti izle (VİDEO)

Şampiyonlar Ligi A grubu maçında Liverpool - Ajax karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-1'lik Liverpool galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Liverpool - Ajax maç özeti! Liverpool - Ajax maç özeti izle (VİDEO)

Dünyanın en prestijli spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi A grubu maçında Liverpool - Ajax karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 sonuçla Liverpool kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Liverpool - Ajax maç özeti! Liverpool - Ajax maç özeti izle (VİDEO)

LİVERPOOL - AJAX MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!

Futbol: UEFA Şampiyonlar LigiFutbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
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