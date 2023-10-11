İSRAİL FİLİSTİN SON DURUM! İsrail Filistin kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? İsrail Filistin ölü yaralı sayısı

İsrail Filistin son durum! İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar 5. gününe girdi. İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırılara karşılık Filistinlere yönelik saldırılar yapıyor. Hava saldırılarında çok sayıda sivil yapı hedef alınıyor. Bölgeden son gelişmeleri takip etmek isteyenler İsrail Filistin kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı sorusuna cevap arıyor. İsrail Filistin ölü yaralı sayısı kaç? İşte son bilgiler.

Dünyanın gözü Gazze şeridinde yaşananlara çevrildi. Hamas'ın 7 Ekim günü İsrail'e karşı başlattığı operasyonun ardından İsrail hava saldırılarını sürdürüyor. İsrail- Filistin çatışması devam ederken bölgede siviller de hedef alınıyor. Peki, İsrail Filistin kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? İsrail Filistin ölü yaralı sayısı nedir?

İSRAİL FİLİSTİN ÖLÜ YARALI SAYISI

İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı. İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar 5. gününe girerken, Tel Aviv yönetimi, "tam taarruz" emri verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail basınına göre abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1200'ü aştı.

2.3 MİLYON FİLİSTİNLİ YAŞIYOR

İsrail ordusu, 2006'dan beri abluka uyguladığı 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini yoğun şekilde bombalamaya devam ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, devam eden saldırılara ilişkin "tüm kısıtlamaları kaldırıp tam taarruza geçtiklerini" duyurdu. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda, fosfor bombası kullandığını bildirdi.

175 BİNDEN FAZLA KİŞİ OKULLARA SIĞINDI

BM, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 175 binden fazla kişinin BM'ye ait okullara sığındığını duyurdu.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından yapılan açıklamada, İsrail'in tam abluka altına aldığı Gazze'de binlerce sivilin BM'ye bağlı 88 okula sığındığı belirtildi. BM, İsrail hava saldırılarının Gazze Şeridi'nde 260 binden fazla Filistinliyi yerinden ettiğini bildirdi.

GÜVENLİ KORİDOR BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

AA muhabirine konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington yönetiminin Gazze'deki sivillere güvenli koridor oluşturulması için İsrail ve Mısır ile görüşüldüğünü duyurmasına ilişkin soru üzerine, "Şu anda bu konuyla ilgili herhangi bir yorumumuz yok." dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, dün düzenlediği basın toplantısında, Gazzeli siviller için insani koridor açılması konusunun İsrail ve Mısırlı yetkililerle görüşüldüğünü duyurmuştu.

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