Livakovic kaç numaralı formayı giyecek? Livakovic'in forma numarası kaç olacak, 1 mi 40 mı?

Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic'i 5 yıllığına transfer ettiğini duyurdu. Peki Livakovic kaç numaralı formayı giyecek? Livakovic forma numarası kaç olacak, 1 mi 40 mı?

Livakovic kaç numaralı formayı giyecek? Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic'i 5 yıllığına transfer ettiğini duyurdu. Peki Livakovic kaç numaralı formayı giyecek? Livakovic forma numarası kaç olacak, 1 mi 40 mı? Detaylar...

LİVAKOVİC KAÇ NUMARALI FORMAYI GİYECEK?

Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic için imza töreni düzenledi. 40 numaralı formayı terletecek olan Hırvat yıldız, kendisini 5 yıllığına Fenerbahçeli yapan imzayı da attı.

6.65 MİLYON EURO+950 BİN EURO BONSERVİS

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat kaleci için Dinamo Zagreb'e 6.65 milyon euro artı 950 bin euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.