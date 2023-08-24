Livakovic Fenerbahçe'ye geliyor mu? Livakovic Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?
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Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen isimlerden biri olan Livakovic'in durumu merak ediliyor. Livakovic'in transfer süreci büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, Livakovic Fenerbahçe'ye geliyor mu? Livakovic Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? İşte detaylar...
Süper Lig devi Fenerbahçe, başarılı file bekçisi Dominik Livakovic'i İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Sporseverler tarafından Livakovic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı sorusu araştırılıyor. Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi merak konusu oldu. Peki, Livakovic Fenerbahçe'ye geliyor mu? Livakovic Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Detaylar haberimizde...
LİVAKOVİC FENERBAHÇE'YE GELİYOR MU?
Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i perşembe günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Hırvat kaleci, Dinamo Zagreb'in Sparta Prag karşılaşması öncesi yapılan son antrenmana katılmadı. Germanijak'ın haberine göre; Dominik Livakovic kulüp tesislerinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Hırvat kalecinin yarın (Perşembe) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
DOMİNİK LİVAKOVİC KİMDİR?
Dominik Livakovic 9 Ocak 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat millî futbolcudur. Prva HNL takımlarından Dinamo Zagreb'te forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2012 yılında NK Zagreb takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Dinamo Zagreb ve NK Zagreb takımlarında forma giydi.