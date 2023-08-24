Livakovic Fenerbahçe'ye geliyor mu? Livakovic Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen isimlerden biri olan Livakovic'in durumu merak ediliyor. Livakovic'in transfer süreci büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, Livakovic Fenerbahçe'ye geliyor mu? Livakovic Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? İşte detaylar...