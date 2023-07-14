Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Dominik Livakovic, Fenerbahçe yolunda. Peki transferde son durum nedir? Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi? Livakovic ile Fenerbahçe anlaştı mı, transfer olacak mı?

Avrupa'da en iyi teklifi Fenerbahçe yaptı! Livakovic adım adım Kadıköy'e

Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi? Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Dominik Livakovic, Fenerbahçe yolunda. Peki transferde son durum nedir? Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi? Livakovic ile Fenerbahçe anlaştı mı, transfer olacak mı? Detaylar...

LİVAKOVİC FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'i renklerine bağlama yolunda önemli mesafe aldı. Hırvat eldiven için bu zamana kadar en iyi teklifi 9 milyon euro ile sarı-lacivertli kulüp yaptı.

VILLARREAL DE DEVREDE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Dinamo Zagreb'in Livakovic için ısrarla 10 milyon euro istemesi üzerine sarı-lacivertliler, mevcut teklifini 9 milyon euroya yükseltti. Hırvat eldivene, Villarreal de talip olurken mevcut koşullarda en iyi teklif Fenerbahçe'den.

ZAGREB KARNESİ

Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb kariyeri boyunca 392 maça çıktı. 28 yaşındaki eldiven, bu karşılaşmaların 159'unda kalesini gole kapadı.