Livakovic Fenerbahçe ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? Sözleşme detayları!
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Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e ödenecek bonservis bedelini açıkladı. Peki Livakovic Fenerbahçe ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? Sözleşme detayları...
Livakovic Fenerbahçe ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e ödenecek bonservis bedelini açıkladı. Peki Livakovic Fenerbahçe ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? Sözleşme detayları haberimizde!
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euro+950 bin euro bonus karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat kaleci için Dinamo Zagreb'e 6.65 milyon euro artı 950 bin euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.
Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic için imza töreni düzenledi. 40 numaralı formayı terletecek olan Hırvat yıldız, kendisini 5 yıllığına Fenerbahçeli yapan imzayı da attı.