Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e ödenecek bonservis bedelini açıkladı. Peki Livakovic Fenerbahçe ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? Sözleşme detayları...

Livakovic Fenerbahçe ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e ödenecek bonservis bedelini açıkladı. Peki Livakovic Fenerbahçe ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? Sözleşme detayları haberimizde!

LİVAKOVİC KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI?

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euro+950 bin euro bonus karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

6.65 MİLYON EURO+950 BİN EURO BONSERVİS

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat kaleci için Dinamo Zagreb'e 6.65 milyon euro artı 950 bin euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.

40 NUMARAYI GİYECEK

Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic için imza töreni düzenledi. 40 numaralı formayı terletecek olan Hırvat yıldız, kendisini 5 yıllığına Fenerbahçeli yapan imzayı da attı.