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Livakovic Bayern Münih'e mi gidiyor?

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Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Dominik Livakovic'in Türkiye kariyeri oldukça kısa sürdü. Kanarya'nın, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Livakovic, Almanya Bundesliga'ya transfer oluyor. Livakovic Bayern Münih'e mi gidiyor?

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic, yeni sezonda Bayern Münih forması giyecek. Alman devi, bu transfer için Fenerbahçe'ye 12 milyon euro net bonservis ve ek 3 milyon euro başarı bonusu ödeyecek. Bu transfer, Fenerbahçe'nin tarihindeki en pahalı kaleci satışı olacak. Önceki rekor, 5 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'a aitti. Livakovic Bayern Münih'e mi gidiyor?

LİVAKOVİC BAYERN MÜNİH'E Mİ GİDİYOR?

Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Haberde, Münih'in bu transfer için sarı-lacivertlilere, 12 milyon euro net bonservis ve şarta bağlı ek 3 milyon euro başarı bonusu ödeyeceği belirtildi.

EN PAHALI KALECİ SATIŞI OLACAK

Bayern Münih'in, Fenerbahçe'ye ödeyeceği bu rakam sarı-lacivertlilerin, kulüp tarihine geçecek. Bu transfer Fenerbahçe'nin en pahalı kaleci satışı olacak. Bu konuda rekor 5 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'a ait. Livakovic'in, yaz transfer döneminin açılmasıyla beraber kırmızı-beyazlılara imza atacağı kaydedildi.

RAKAMLARI

Dominik Livakovic, 2. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'de 66 maçta kaleyi korudu. 30 yaşındaki kaleci, bu maçlarda kalesinde 71 gol gördü ve toplamda 25 maçta gol yemedi.

Livakovic Bayern Münih'e mi gidiyor?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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