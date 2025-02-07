Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic, yeni sezonda Bayern Münih forması giyecek. Alman devi, bu transfer için Fenerbahçe'ye 12 milyon euro net bonservis ve ek 3 milyon euro başarı bonusu ödeyecek. Bu transfer, Fenerbahçe'nin tarihindeki en pahalı kaleci satışı olacak. Önceki rekor, 5 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'a aitti. Livakovic Bayern Münih'e mi gidiyor?

LİVAKOVİC BAYERN MÜNİH'E Mİ GİDİYOR?

Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Haberde, Münih'in bu transfer için sarı-lacivertlilere, 12 milyon euro net bonservis ve şarta bağlı ek 3 milyon euro başarı bonusu ödeyeceği belirtildi.

EN PAHALI KALECİ SATIŞI OLACAK

Bayern Münih'in, Fenerbahçe'ye ödeyeceği bu rakam sarı-lacivertlilerin, kulüp tarihine geçecek. Bu transfer Fenerbahçe'nin en pahalı kaleci satışı olacak. Bu konuda rekor 5 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'a ait. Livakovic'in, yaz transfer döneminin açılmasıyla beraber kırmızı-beyazlılara imza atacağı kaydedildi.

RAKAMLARI

Dominik Livakovic, 2. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'de 66 maçta kaleyi korudu. 30 yaşındaki kaleci, bu maçlarda kalesinde 71 gol gördü ve toplamda 25 maçta gol yemedi.