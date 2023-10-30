Ballon d'or Yashin adayları arasında Livakovic yer alıyor mu merak ediliyor. Dünya Kupası'ndaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi hakkında merak edilen Livakovic Ballon d'or'a aday mı? Ballon d'or Yashin ödülüne Livakovic aday mı? sorularını yanıtladık.

Livakovic Ballon d'or'a aday mı? Ballon d'or Yashin ödülüne Livakovic aday mı?

Livakovic Ballon d'or'a aday mı? Ballon d'or Yashin adayları arasında Livakovic yer alıyor mu merak ediliyor. Dünya Kupası'ndaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi hakkında merak edilen Livakovic Ballon d'or'a aday mı? Ballon d'or Yashin ödülüne Livakovic aday mı? sorularını yanıtladık. Detaylar...

LİVAKOVİC BALLON D'OR'A ADAY MI?

Kaleciler için verilen Yashin ödülü adaylarında Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic de bulunuyor. İşte, 2023 Yashin ödülü adayları:

Brice Samba (Lens)

Dominik Livakovic (Fenerbahçe)

Aaron Ramsdale (Arsenal)

Andre Onana (Manchester United)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Ederson (Manchester City)

Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona)

Mike Maignan (AC Milan)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Yassine Bounou (Al Hilal)

BALLON D'OR ÖDÜLLERİ HAKKINDA

FIFA Ballon d'Or diğer adıyla Altın Top ödül töreni her yıl, bir önceki sezonda yerel ligler ve kıta kupalarında en başarılı performansı gösterdiği birçok spor yazarının oylaması ile kabul edilen oyuncuya verilen ödüldür.

Ödül fikri, ilk kez 1956 yılında Fransız futbol dergisi France Football başyazarı Gabriel Hanot'un iş arkadaşlarından yılın en iyi futbolcusunu oylamalarını istemesiyle ortaya çıkmıştır. 1956 yılında ödülü ilk kazanan kişi Blackpool futbolcusu Stanley Matthews olmuştu.

Ödülü en çok kazanan oyuncu 7 kez ile Lionel Messi'dir. Messi ayrıca, 2009-2013 yılları arasında aldığı ödüllerle, ödülü 4 kez üst üste kazanan tek oyuncudur.