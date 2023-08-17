Liuzhou kentindeki asırlık ağaçlar turizmi canlandırıyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Liuzhou kentindeki asırlık ağaçlardan çeşitli görüntüler

Çin'in güneyinde, yeşilliklerle bezeli Guangxi bölgesinde yer alan Liuzhou kenti, asırlık ağaçların korunması ile turizm endüstrisinin gelişimi arasında denge kurmanın yolunu bulmuşa benziyor.

Kent, asırlık ağaçların her birini belgelerken, ağaçları sağlığına kavuşturmak için bilimsel yöntemler uyguladı. Ayrıca asırlık ağaç parkları kurarak bu alanlarda eko-turizmin gelişmesini sağladı.

SES 1 (Çince): TANG LİN, Liuhou Parkı Çalışanı:

"Liuzhou kentindeki Liuhou Parkı, Çin'deki önemli parklardan biri olarak 1906 yılında kurulmuş. Ağaçların birçoğu o dönemde dikilmiş. Artık asırlık ağaçlar olarak tescillendiler.

Bu asırlık ağaçların bakımı için her ay onları iyice kontrol ediyor ve ölü veya kuru dallarını düzenli olarak buduyoruz. Ayrıca sağlıklı olmaları ve büyümeleri için her yıl ilkbahar ve sonbaharda gübre veriyoruz. Böylece kökleri daha fazla besin alıyor."

SES 2 (Çince): HUANG PİNG, Liuzhou kentindeki Huanjiang Köy Heyeti Üyesi:

"Huanjiang köyünde 100'ü aşkın asırlık ağaç bulunuyor. Bunların en yaşlısı ise 550 yaşındaki bir Longan ağacı. Asırlık ağaçların tamamı köyde çok iyi korunuyor. Köylüler yaşlı ağaçlara değer veriyor ve saygı duyuyor. Evlerinin etrafındaki asırlık ağaçlara kıymet veriyor, evlerini ve yollarını onlara zarar vermeden ve onları yerinden oynatmadan inşa ediyorlar. Köylülerin pansiyon ve çiftlik evleri hizmeti sunup bisiklet kiralamaya başlamasıyla, köyümüz turistik bir cazibe merkezi haline geldi. "

SES 3 (Çince): HE ZHENZHONG, Liuzhou kentindeki Chengzhong Bölgesi Doğal Kaynaklar Bürosu Müdür Yardımcısı:

"Kent, endüstrileri geliştirirken ekolojik korumaya öncelik veriyor. Buna karşılık sağlam bir eko-çevre de kentin ekonomik büyümesini teşvik ediyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Liuzhou'dan bildiriyor.(XHTV)