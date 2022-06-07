Litvanya - Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Litvanya - Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? - Haberler

Litvanya - Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Litvanya - Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda?
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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 2. maçında Litvanya'ya konuk oluyor. Maçın başlamasına dakikalar kala futbol severler, Litvanya - Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Litvanya - Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? merak ediyor. Peki, Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...
Uluslar Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Türkiye bugün Litvanya karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Litvanya - Türkiye maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Litvanya - Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Litvanya - Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda?
Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran 2022 Salı günü yani bugün saat 21:45 'te başlayacak.
Litvanya - Türkiye maçını şifresiz olarak TRT 1'den izleyebilirsiniz. Maç TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.
Maç, Vilnius'da, LFF Stadyumu'nda oynanacak.
Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Kazlauskas.
Türkiye: Doğan, Mert, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Halil, Serdar Dursun.