Litvanya - Türkiye maç özeti izle, maçın gollerini izle! 7 Haziran 2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya - Türkiye maçının gollerini kim attı, HD özet izle! - Haberler

Türkiye ile Litvanya, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında LFF Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Litvanya - Türkiye maç özeti izle, maçın gollerini izle! 7 Haziran 2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya - Türkiye maçının özeti yayınlandı mı? Litvanya - Türkiye maçının özeti yayınlandı mı? Litvanya - Türkiye maç özeti HD izle!

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran 2022 Salı günü yani bugün saat 21:45 'te başlayacak.

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Litvanya - Türkiye maçını şifresiz olarak TRT 1'den izleyebilirsiniz. Maç TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç Türkiye'nin 6-0 üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Türkiye'nin golleri:

2. dakika : Dogukan Sinik

Dogukan Sinik 14. dakika : Dogukan Sinik

Dogukan Sinik 56. dakika : Serdar Dursun

Serdar Dursun 81. dakika : Serdar Dursun

Serdar Dursun 89. dakika : Yunus Akgün

Yunus Akgün 90. dakika : Halil Dervisoglu

MAÇ SONUCU : LİTVANYA 0 - 6 TÜRKİYE

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ İZLE

Litvanya - Türkiye maçının özeti maç bitiminde TRT 1'de yayınlanacak.

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LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Vilnius'da, LFF Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - LİTVANYA İLK 11

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Kazlauskas.

Türkiye: Doğan, Mert, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Halil, Serdar Dursun.

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