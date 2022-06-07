Litvanya - Türkiye maç özeti izle, maçın gollerini izle! 7 Haziran 2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya - Türkiye maçının gollerini kim attı, HD özet izle! - Haberler

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Litvanya - Türkiye maç özeti izle, maçın gollerini izle! 7 Haziran 2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya - Türkiye maçının gollerini kim attı, HD özet izle!

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Litvanya - Türkiye maç özeti izle, maçın gollerini izle! 7 Haziran 2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya - Türkiye maçının gollerini kim attı, HD özet izle!

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 2. maçında Litvanya'ya konuk oluyor. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Sırp hakem Novak Simovic yönetecek. Maçta son dakikalara girilirken izleyiciler, Litvanya - Türkiye maç özeti izle, maçın gollerini izle! 7 Haziran 2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya - Türkiye maçının özeti yayınlandı mı? merak ediyor. İşte detaylar...

Türkiye ile Litvanya, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında LFF Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Litvanya - Türkiye maç özeti izle, maçın gollerini izle! 7 Haziran 2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya - Türkiye maçının özeti yayınlandı mı? Litvanya - Türkiye maçının özeti yayınlandı mı? Litvanya - Türkiye maç özeti HD izle!

Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran 2022 Salı günü yani bugün saat 21:45 'te başlayacak.

Litvanya - Türkiye maçını şifresiz olarak TRT 1'den izleyebilirsiniz. Maç TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

Litvanya - Türkiye maç özeti izle, maçın gollerini izle! 7 Haziran 2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya - Türkiye maçının özeti yayınlandı mı?

Maç Türkiye'nin 6-0 üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Türkiye'nin golleri:

  • 2. dakika : Dogukan Sinik
  • 14. dakika : Dogukan Sinik
  • 56. dakika : Serdar Dursun
  • 81. dakika : Serdar Dursun
  • 89. dakika : Yunus Akgün
  • 90. dakika : Halil Dervisoglu

MAÇ SONUCU : LİTVANYA 0 - 6 TÜRKİYE

Litvanya - Türkiye maçının özeti maç bitiminde TRT 1'de yayınlanacak.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç, Vilnius'da, LFF Stadyumu'nda oynanacak.

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Kazlauskas.

Türkiye: Doğan, Mert, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Halil, Serdar Dursun.

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