Litvanya NATO üyesi mi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim özellikle 2022 yılının başlarında Ukrayna'nın olası NATO üyeliği ve Rusya'nın sınıra asker konuşlandırması ile iyice artmıştı. Son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası pek çok ülkenin de akıbeti merak ediliyor. Litvanya NATO üyesi mi? Litvanya NATO'ya üye mi? Detaylar haberimizde...

LİTVANYA NATO ÜYESİ Mİ?

Litvanya NATO üyesidir. 29 Mart 2004 tarihinde Litvanya NATO'ya katılmıştır. NATO'nun açılımı "North Atlantic Treaty Organization." Türkçesi ise "Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı." NATO, 4 Nisan 1949 yılında 12 ülke tarafından imzalanmış olan bir teşkilattır. Bu teşkilat şu anda 30 üyeye sahip askeri bir teşkilat şeklindedir.

NATO'YA ÜYE KAÇ ÜLKE VAR?

NATO Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşuyor.

LİTVANYA NATO'YA ÜYE Mİ?

Litvanya , NATO'ya üye değildir.

NATO ÜYELERİ

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır. 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanması ile kuruldu.

30 üye ülkenin ikisi Kuzey Amerika'da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada), yirmi sekizi ise Avrupa'da yer almaktadır. İzlanda dışında her ülkenin ordusu bulunmaktadır. NATO üyesi üç ülke (ABD, Birleşik Krallık ve Fransa) nükleer silaha sahiptir. Başlangıçta 12 ülkenin kurucu ülke olarak kurduğu örgüte, En son 27 Mart 2020'de Kuzey Makedonya katılmıştır.

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