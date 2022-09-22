Litvanya - Faroe Adaları maçı ne zaman, hangi kanalda? Litvanya - Faroe Adaları maçı saat kaçta? Litvanya - Faroe Adaları maçı şifresiz mi, HD canlı i

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LİTVANYA - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Litvanya - Faroe Adaları arasında LFF stadyumunda oynanacak mücadele 22 Eylül Perşembe günü S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

LİTVANYA - FAROE ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Litvanya - Faroe Adaları arasındaki mücadele 22 Eylül Perşembe günü saat 21:45'de başlayacak.