Twitter'da 'eğlenceli bir aldatmaca' olarak başlayan "Avrupa'da yeni bir ülke doğdu" iddiası internette adeta fenomen haline geldi. Peki, Listenbourg nerede? Listenbourg hangi iki ülkenin sınırında? Avrupa'da doğan yeni ülkenin adı ne? Avrupa'da doğan yeni ülkenin adı nedir?

Listenbourg'un 59 milyon nüfusa sahip olduğu, 31 Ekim 2022'den beri de Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve NATO üyesi olduğu ileri sürüldü. Peki, Listenbourg nerede? Listenbourg hangi iki ülkenin sınırında? Avrupa'da doğan yeni ülkenin adı ne? Avrupa'da doğan yeni ülkenin adı nedir? İşte detaylar haberimizde...

LİSTENBOURG NEREDE, NEDİR?

Her şey 30 Ekim'de Gaspardo adlı Fransız bir Twitter hesabının İspanya ve Portekiz sınırında Listenburg adlı bir ülke olduğunu ileri sürmesi ile başladı. İlk etapta amaç ABD'deki düşük olduğu iddia edilen coğrafya seviyesini karikatürize etmek olarak belirtilse de bu 'şaka' sadece iki günde binlerce Fransız internet kullanıcısı arasında hızla yayılarak Listenbourg'u bir efsane haline getirdi. Listenbourg etiketi Twitter'da ilk 5 trend arasına girdi ve "yeni kurulan ülkenin" kendi sahte Wikipedia sayfası bile oluşturuldu.

Fakat çevrimiçi ansiklopedi yetkilileri sayfayı kısa sürede askıya aldı. Fakat Fransa'da hızla yayılan fenomene Atlantik'in diğer tarafında ilgi gösterilmedi. Yine de ülkeyi gerçeğe dönüştürmekte kararlı olan birçok kullanıcı Listenbourg için bir milli marş besteledi, şehirler yarattı, hayali hükümetin farklı bakanlıkları için "resmi hesaplar" oluşturdu.

Listenbourg'un 59 milyon nüfusa sahip olduğu, 31 Ekim 2022'den beri de Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve NATO üyesi olduğu ileri sürüldü.