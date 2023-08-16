Son dönemlerde eğitim gündemini meşgul eden liselerde sınıf tekrarı konusu yeniden gündeme geldi. Liselerde sınıf tekrarının olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Liselerde sınıf tekrarı geri mi geliyor? Liselerde sınıf tekrarı var mı? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Tekin, eğitim gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yapılan toplantı sonrasında liselerde sınıf tekrarı konusu gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından liselerde sınıf tekrarı geri mi geliyor sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Liselerde sınıf tekrarı geri mi geliyor? Liselerde sınıf tekrarı var mı? Detaylar haberimizde...

LİSELERDE SINIF TEKRARI GERİ Mİ GELİYOR?

Yeni eğitim öğretim yılında yeni kararlar alacaklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde devamsızlığa taviz vermeyeceklerini söyledi. Tekin, "Liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlar gündemimizde. Bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz." dedi.

LİSELERDE SINIFTA KALMA VAR MI?

Bakan Tekin, yardımcı kitaplar, seçimlik dersler gibi bazı konularla yaptıkları çalışmayı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını vurgulayarak, "Özellikle okul terkleriyle ilgili yaşanan sorunlar var, onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Aynı şekilde özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak" dedi.

DEVAMSIZLIĞA AF YOK

Öğrencilerin devamsızlık durumlarına da değinen Bakan Tekin, "Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına…" ifadelerini kullandı.