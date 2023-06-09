Türkiye'deki liselerin kapanış tarihleri, tatil dönemleri ve lise eğitim süreleri hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Bu nedenle Liseler ne zaman kapanıyor? Sorusu, yaz aylarının yaklaşması ile beraber gündemdeki yerini koruyor. Peki, Liseler ne zaman kapanıyor? Liseler ayın kaçında kapanacak? 2022-2023 okullar ne zaman kapanacak?

Her öğrenci gibi lise öğrencileri de ara tatilleri, yaz tatilini ve diğer özel dönemleri heyecanla Liseler ne zaman kapanıyor? sorusu araştırılıyor. Bu nedenle, "Liseler ne zaman kapanıyor?" sorusu, öğrenciler, veliler ve eğitimciler arasında oldukça yaygın bir soru haline geliyor. Peki, Liseler ne zaman kapanıyor? Liseler ayın kaçında kapanacak? 2022-2023 okullar ne zaman kapanacak?

LİSELER NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimine göre okullar bu sene 16 Haziran 2023 tarihinde kapanıyor. Bu yıl 12 Eylül'de başlayan liseler, 16 Haziran günü öğrencilerin karne almasının ardından 2022-2023 eğitim - öğretim dönemi son bulacak.

2023 VE 2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Mili Eğitim Bakanlığının takvimine göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

2023-2024 yeni eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlaması planlanıyor. Bununla beraber, yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü olmuştur. Ayrıca, ikinci dönem 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. 2023 ve 2024 okullar 16 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.