Yaz tatilinin sonuna yaklaşmamız ile birlikte lise öğrencileri ve veliler tarafından Liseler ne zaman açılıyor? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Liseler ne zaman açılıyor? Liseler hangi tarihte, ayın kaçında açılacak?

Liseler ne zaman açılıyor? Sorusu bir süredir gündemde yer alıyor ve merak ediliyor. 9, 10, 11, 12'nci öğrenciler, liseler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Yaz tatili boyunca dinlenen öğrenciler ve veliler için heyecan verici bir dönem yaklaşıyor. Yaz tatili boyunca öğrencilerin tatil keyfi sürdüğü şu günlerde, yeni eğitim yılına dair planlamalar da hız kazanıyor. Peki, Liseler ne zaman açılıyor? Liseler hangi tarihte, ayın kaçında açılacak?

LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlangıç tarihini duyurdu ve 11 Eylül'de ilk ders zilinin çalacağını açıkladı. Buna göre liselerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğu için liselerde 11 Eylül'de açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni duyurdu. Yeni okul yılına ilişkin önemli tarihler ve tatil süreleri belirlendi. İşte 2023-2024 MEB Çalışma Takvimi:

İlk ders zili 11 Eylül 2023 tarihinde çalacak ve öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak.

13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında 1. dönem ara tatili yapılacak. Bu tatil öğrencilere dinlenme ve nefes alma fırsatı sağlayacak.

Yarıyıl tatili 22 Ocak-02 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu süre öğrencilere ve öğretmenlere dinlenme ve hazırlık yapma imkanı sunacak.

5 Şubat 2024 tarihinde 2. dönem başlayacak ve öğrenciler ikinci yarıya adım atacak.

Dönem ara tatili 08-12 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu tatil öğrencilere bir mola vererek enerji toplama fırsatı sunacak.

İkinci dönem 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline girecek.