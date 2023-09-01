Yaz tatilinin sonlarına yaklaşılması ile birlikte özellikle lise öğrencileri başta olmakla beraber birçok vatandaş tarafından Liseler ne zaman açılıyor? Sorusu araştırılıyor. Peki, Liseler ne zaman açılıyor? Liseler ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak? İşte 9, 10, 11, 12 sınıflar için tarih!

Liseler ne zaman açılıyor? Sorusu, okulların açılmasına az bir süre kala gündemde yer alan sorular arasına girdi. Haziran ayında kapanan okulların ardından yaz tatili başladı. 19 milyon İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yaz tatilinin keyfini çıkarırken gözler okulların açılma tarihine çevrildi. MEB, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, Liseler ne zaman açılıyor? Liseler ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak? İşte 9, 10, 11, 12 sınıflar için tarih!

LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Millî Eğitim Bakanlığı - MEB, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Liselerde 11 Eylül tarihinde açılacak olan okullar arasında yer alıyor. Liselerin açılış tarihi için herhangi bir ertelenme durumu bulunmamaktadır.

2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okulların 1. Dönemi 11 Eylül 2023'te başlayacak, ilk dönem ara tatili ise 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili tarihleri ise 22 Ocak – 2 Şubat arasında olacak. 5 Şubat'ta yeniden ders zili çalacak ve ikinci dönem başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 14 Haziran 2023 günü ise karneler alınacak ve yaz tatili başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.