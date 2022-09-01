Eylül ayına girilmesiyle birlikte liselerin ne zaman açılacağı sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, liseler ne zaman açılacak 2022? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB takvimi ile 9, 10, 11, 12'nci sınıflar için okul açılma tarihi ne zaman, liseler hangi tarihte açılıyor?

MEB 2022 2023 takvimi duyurulurken gözler liselerin açılış tarihi merak ediliyor. LGS lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 9, 10, 11, 12'nci öğrenciler, liseler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Liseler ne zaman açılacak 2022? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB takvimi ile 9, 10, 11, 12'nci sınıflar için okul açılma tarihi ne zaman, liseler hangi tarihte açılıyor? İşte detaylar haberimizde...

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK 2022?

Liselere yeni kayıt yaptıranlar da dahil olmak üzere tüm lise öğrencilerinin yeni eğitim öğretim döneminde okula başlayacağı tarih belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı yayımladığı takvime göre, okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.

ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.