2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılında okulların hangi tarihte açılacağı merak konusu oldu. Yaz tatili planı yapacak olan veliler, öğretmenler ve öğrenciler 2022 - 2023 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Liseler ne zaman açılacak? 2022 - 2023 Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde...

2022 - 2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılının kapanmasına bir gün kala 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Okulların açılacağı tarihi öğrenmek için milyonlarca veli, öğrenci ve öğretmen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamaya odaklandı. İşte 2022 - 2023 okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı...

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında okulların ne zaman açılacağı hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,"2022-2023 Eğitim- Öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

2022 - 2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılında okulların hangi tarihte açılacağı merak konusu oldu. Yaz tatili planı yapacak olan veliler, öğretmenler ve öğrenciler 2022 - 2023 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni eğitim ve öğretim takvimini açıkladı. Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında okulların ne zaman açılacağı ile ilgili şu şekildeaçıklamada bulundu:"2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına ait yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik."

2022 - 2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milyonlarca öğrenci 17 Haziran 2022'de karne alacak. Öğrenciler ve öğretmenler yaz tatiline girecek. Öğrenciler üç ay sürecek yaz tatilinin ardından 2022 - 2023 eğitim ve öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Öğrenciler 17 Haziran itibarıyla yaz tatiline çıkacaklar. Bu çerçevede 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.