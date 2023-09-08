Lisede sınıfta kalma var mı? SON DAKİKA Liselerde sınıf tekrarı var mı, devamsızlıktan, ortalamadan sınıfta kalınır mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde devamsızlığa taviz vermeyeceklerini söyledi. Lisede sınıfta kalma var mı? Sorusu bu nedenle öğrenciler tarafından merak edildi. Peki, Lisede sınıfta kalma var mı? Lisede sınıfta kalma geri mi geldi? Devamsızlıktan, ortalamadan sınıfta kalınır mı?

Lisede sınıfta kalma var mı? Sorusu, günlerdir merak ediliyor ve araştırılıyordu. Liselerde sınıf geçme ve sınıf tekrarına ilişkin detayların yer aldığı yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile birlikte Lisede sınıfta kalma var mı? Sorusu yanıt buldu ve netlik kazandı. 50 ortalama ile sınıf geçme uygulaması gündemdeydi. Peki, Lisede sınıfta kalma var mı? Lisede sınıfta kalma geri mi geldi? Devamsızlıktan, ortalamadan sınıfta kalınır mı?

LİSEDE SINIFTA KALMA VAR MI?

Liselerde sınıf geçme ve sınıf tekrarına ilişkin detayların yer aldığı yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre sınıf tekrar geri geldi, 50 ortalama ile sınıf geçme uygulaması sonlandırıldı. Öte yandan istisnai durumlar haricinde açık liseye geçişlere de izin verilmeyecek. Buna göre Liselerde alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına da son verildi. Açık liseye ise istisnai durumlar hariç geçilemeyecek.