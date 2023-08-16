LİSEDE SINIFTA KALMA 2023 GELDİ Mİ? Lisede sınıfta kalma nasıl olur, şartları nelerdir?

Yeni eğitim öğretim yılında yeni kararlar alacaklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde devamsızlığa taviz vermeyeceklerini söyledi. Tekin, yaptığı açıklamada lisede sınıfta kalma 2023 geldi mi? ve lisede sınıfta kalma nasıl olur, şartları nelerdir? Sorularının sorulmasına sebep oldu. İşte detaylar…

MEB Bakanı Yusuf Tekin bugün yaptığı açıklamayla liselilerin gündeminde yer buldu. Açıklamasında, "Liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlar gündemimizde. Bununla ilgili bir tedbir alacağız." diyen Tekin, akıllara lisede sınıfta kalma 2023 geldi mi? ve lisede sınıfta kalma nasıl olur, şartları nelerdir? Sorularını getirdi. Detaylar haberimizdedir…

LİSEDE SINIFTA KALMA 2023 GELDİ Mİ?

Bugün ajanslara düşen bir son dakika gelişmesine göre yeni eğitim öğretim yılında yeni kararlar alacaklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde devamsızlığa taviz vermeyeceklerini söyledi. Tekin, "Liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlar gündemimizde. Bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz." dedi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemini değerlendirmek amacıyla medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılında özellikle liselerde sınıf tekrarı olacağını söyledi. Tekin, "Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz." dedi.

LİSEDE SINIFTA KALMA NASIL OLUR, ŞARTLARI NELERDİR?

Bakan Tekin, yardımcı kitaplar, seçimlik dersler gibi bazı konularla yaptıkları çalışmayı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını vurgulayarak, "Özellikle okul terkleriyle ilgili yaşanan sorunlar var, onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Aynı şekilde özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak" dedi.

Önceden sınıf tekrarı 9 ve 10.sınıflarda başarısız ders sayısı 3'ten fazla öğrencilerin sınıf tekrarı oluyordu. Lisede sınıf tekrarının nasıl işleyeceği hakkında yeni kararlar henüz netleşmedi.

LİSEDE DEVAMSIZLIĞA AF YOK

Öğrencilerin devamsızlık durumlarına da değinen Bakan Tekin, "Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına…" ifadelerini kullandı.