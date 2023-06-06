2022-23 Eğitim ve Öğretim yılının bitmesine kısa süre kalmasıyla beraber öğrencilerin gündeminde Lisede ortalama 60 üstü olursa teşekkür alınır mı? Lisede teşekkür belgesi için kaç puan gerekli? soruları yer aldı. Lise öğrencilerinin gündeminde teşekkür belgesi almak için kaç puan alınması gerektiği yer alıyor. İşte detaylar...

Lisede ortalama 60 üstü olursa teşekkür alınır mı? Lisede teşekkür belgesi için kaç puan gerekli? soruları merak ediliyor. Eğitim ve Öğretim yılının bitmesine kısa bir süre kaldı. Lise öğrencileri ise teşekkür belgesi almak için kaç ortalama olması gerektiğini araştırıyor. Peki, Lisede ortalama 60 üstü olursa teşekkür alınır mı? Lisede teşekkür belgesi için kaç puan gerekli?

LİSEDE ORTALAMA 60 ÜSTÜ OLURSA TEŞEKKÜR ALINIR MI?

70,00 - 84,99 puan aralığında Teşekkür belgesi alırlar.

85,00 - 100 puan aralığında olanlar Takdir belgesi alırlar.

BİR DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Öğrenim görmekte olan öğrencinin derslerinden herhangi birisinde başarı notunun altında kalan bir ders bulunuyorsa öğrenci, Takdir veya Teşekkür belgesi almaya hak kazanamaz. Buna göre bir dersten kalan öğrencinin Takdir veya Teşekkür belgesi alması mümkün değildir.

OKULLARDA VERİLEN BELGELER VE PUAN ARALIKLARI

Takdir Belgesi:

Birinci dönem sonunda ve ikinci dönem sonunda dönem sonu başarı puanı 85,00 ve daha üstü olan öğrenciler almaya hak kazanır. Her iki dönemde ayrı ayrı ödüllendirme yapılır. 5 günden fazla özürsüz devamsızlık halinde puanı yetse dahi öğrenciye takdir belgesi verilmez.

Teşekkür Belgesi:

Birinci dönem sonunda ve ikinci dönem sonunda dönem sonu başarı puanı 70,00 ve 84,99 arasında olan öğrenciler almaya hak kazanır. Her iki dönemde ayrı ayrı ödüllendirme yapılır. 5 günden fazla özürsüz devamsızlık halinde puanı yetse dahi öğrenciye takdir belgesi verilmez.

Onur Belgesi:

Puan şartına bakılmaksızın MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği'nin 9.Maddesinde belirtilen şartları taşıyan öğrencilere ders yılının sonunda verilir.

Üstün başarı belgesi:

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminlerinde takdir belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Başarı belgesi:

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün dönemlerinde Teşekkür Belgesi ya da kimi dönem Takdir Belgesi kimi dönem Teşekkür Belgesi alan öğrenci Başarı Belgesi ile ödülledirilir.

KAÇ ORTALAMA İLE HANGİ BELGE ALINABİLİR?

Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;

b) Takdir belgesi,

c) Onur belgesi,

ç) Üstün başarı belgesi verilir.

Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme:

1- Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

2- Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi:

1- Ödül takdir edilirken öğrencinin;

a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,

b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,

c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

2- Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.

3- Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır.