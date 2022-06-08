Lisede ortalama 50 üstü olursa sınıf geçilir mi? Lisede ortalama kaç olursa sınıfta kalınır? - Haberler

Lisede ortalama 50 üstü olursa sınıf geçilir mi merak ediliyor. Karne günü yaklaştıkça milyonlarca öğrenci not ortalamalarına göre sınıfta kalma durumlarını araştırmakta. Peki, Lisede ortalama 50 üstü olursa sınıf geçilir mi? Lisede ortalama kaç olursa sınıfta kalınır? İşte Lisede ortalama 50 üstü olursa geçilir mi yanıtı haberimizde...

LİSEDE ORTALAMA 50 ÜSTÜ OLURSA SINIF GEÇİLİR Mİ?

Lisede ortalama 50 üstü olursa sınıf geçilir. Fakat baraj dersi zayıf ise öğrenci baraj dersinden sorumlu olarak sınıfı geçer. Eğer öğrencinin ortalaması 50'nin altındaysa ve 3'ten fazla başarısız dersi var öğrenci sınıf tekrarı yapar

Haberler.com - Gündem