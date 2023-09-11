Lisede ilk gün ders işlenir mi 2023? Okulun ilk günü kıyafet giyilir mi, serbest mi gidilir?

2023 - 2024 Eğitim - Öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. İstanbul'daki 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 181 bin 831 öğretmen 104 bin 745 derslikte ilk zille birlikte ders başı yapacak. Peki, Lisede ilk gün ders işlenir mi? Okulun ilk günü kıyafet giyilir mi, serbest mi gidilir?

Öğrenciler bu yıl da sınıflara geldiğinde, ders kitaplarını sıralarında hazır bulacak. İstanbul'daki öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan 25 milyon 243 bin 334 kitabın okullara dağıtımı tamamlandı. Merak edilenler arasında ise Lisede ilk gün ders işlenir mi? Okulun ilk günü kıyafet giyilir mi, serbest mi gidilir?soruları yer aldı.

LİSEDE İLK GÜNÜ DERS İŞLENİR Mİ 2023?

Milyonlarca öğrenci ilk okul zilinin çalmasının ardından okulun ilk günü ders işlenir mi merak ediyordu. Müfredata göre ilk gün dersler işlenmekte ancak derslerin işlenip işlenmeme durumu öğretmenlerin ve okul idarenin inisiyatifine bağlıdır.

OKULUN İLK GÜNÜ SİVİL Mİ GİDİLİR 2023?

11 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim döneminde günü okullarda yeni dönemin başlaması ile birlikte okula kurumun uyguladığı üniforma ile gidilecek. Buna göre okulun ilk günü sivil gidilmeyecek, daha önceden bildirilmekte olan okul kıyafeti giyilecek.