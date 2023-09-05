Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda cep telefonu kullanmalarını engellemek için önlemler alacaklarını açıkladı. Peki, Lisede cep telefonu yasak mı? Lisede okula telefon getirmek yasak mı, telefon kullanmak serbest mi? İşte, Bakan Tekin'in açıklamaları!

Lisede cep telefonu yasak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda cep telefonu kullanmalarını engellemek için önlemler alacaklarını açıkladı. Peki, Lisede cep telefonu yasak mı? Lisede okula telefon getirmek yasak mı, telefon kullanmak serbest mi? İşte, Bakan Tekin'in açıklamaları haberimizde...

LİSEDE TELEFON YASAK MI?

Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, öğrencilerin derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve dijital cihazlarla sınıfa girilmemesi konusunda önlem alınacağını belirterek, "Ayrıca öğrencilerimizin okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine neden olabilecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanılmasından kaçınmak için gerekli önlemleri alacağız. Dolayısıyla sınıflarda cep telefonlarının bulundurulması doğru değil" ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN AÇIKLADI

Bakan Tekin, "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık." dedi.Tekin, "(Okullarda) Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz." diye konuştu.Öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini belirten Tekin, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.



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SINIFA VE DERSE CEP TELEFONUYLA GİRMEK YASAKLANDI MI?

Bakan Tekin, "Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde." ifadesini kullandı.Tekin, "Bütün özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak izinli olup olmadıklarını rahatlıkla görebilir." dedi.Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.