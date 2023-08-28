Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda cep telefonu kullanmalarını engellemek için önlemler alacaklarını açıkladı. Peki, Lisede cep telefonu yasak mı? Lisede okula telefon getirmek yasak mı, telefon kullanmak serbest mi? İşte, Bakan Tekin'in açıklamaları!

Lisede cep telefonu yasak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda cep telefonu kullanmalarını engellemek için önlemler alacaklarını açıkladı. Peki, Lisede cep telefonu yasak mı? Lisede okula telefon getirmek yasak mı, telefon kullanmak serbest mi? İşte, Bakan Tekin'in açıklamaları haberimizde...

LİSEDE TELEFON YASAK MI?

Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, öğrencilerin derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve dijital cihazlarla sınıfa girilmemesi konusunda önlem alınacağını belirterek, "Ayrıca öğrencilerimizin okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine neden olabilecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanılmasından kaçınmak için gerekli önlemleri alacağız. Dolayısıyla sınıflarda cep telefonlarının bulundurulması doğru değil" ifadelerini kullandı.

Örnek olarak, Konak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Genel Davranış Kuralları"nda cep telefonu ile ilgili şu kural yer almaktadır:

Okulda cep telefonu kullanamazlar. Ders esnasında, cep telefonu kullanmak kesinlikle yasaktır, gün sonuna kadar sınıf dolaplarına konur. Bu kurala uymayan öğrencilerimize Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği gereğince işlem yapılır. Öğrenciler zorunlu durumlarda okula cep telefonu getirdiklerinde bu telefonları çalınmasından yada kaybolmasından okul yönetimi sorumlu değildir. Derste çalan cep telefonuna yönetim tutanakla el koyar ve veliye Haziran ayında iade eder.

