Lise tercihleri ne zaman 2022? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih kılavuzu! - Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı ( Lgs ) sonuçları ne zaman açıklanacağı ve lise tercihleri ne zaman 2022 olacağı gündeme geliyor. İyi bir eğitim almak isteyen ve hayalindeki liseye gitmek isteyen öğrenciler 5 Haziran Pazar günü ter döktüler. Lise tercihleri ne zaman 2022? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih kılavuzu! Detaylar haberimizdedir…

2022 LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2022 lise tercih tarihi henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 2021'de LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklanmış ve 5- 16 Temmuz arasında alınmıştı. Bu tarihler göz önüne alınarak 2022 LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanması bekleniyor. Bununla birlikte, LGS tercihleri Temmuz ayında yapılması öngörülüyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 30 Haziran 2022'de www.meb.gov.tr web sitesinde ilan edilecek. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru veya yanlış cevap sayıları belirlenecek.

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